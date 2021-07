Messi trifft auf Neymar: Copa America bekommt Traumfinale

Sie hüpften und tanzten, sangen aus voller Kehle, und mittendrin umarmte Messi immer wieder den Held des Abends: Mit drei Paraden sicherte Torwart Emiliano Martinez das Weiterkommen im Elfmeterschießen gegen Kolumbien. Nach dem 1:1 nach 90 Minuten war es in Brasilia direkt in die Entscheidung vom Kreidepunkt gegangen.

Das Gran Final der Südamerika-Meisterschaft, in das Neymar und Co. am Montag mit einem 1:0 gegen Peru eingezogen waren, steigt nun am Samstag (21.00 Uhr Ortszeit/Sonntag, 2.00 Uhr MESZ) im mystischen Maracana von Rio de Janeiro. Dort hatte Messi bei der WM 2014 das Finale gegen Deutschland (0:1 n.V.) verloren.