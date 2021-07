WWE NXT: Tegan Nox zurück - Adam Cole vs. Kyle O'Reilly spektakulär

Adam Cole feiert wähernd sein Erzfeind Kyle O'Reilly geschlagen am Boden liegt © WWE

Adam Cole vs Kyle O’Reilly überzeugen erneut

Nachdem sich Adam Cole und Kyle O’Reilly bei NXT Takeover am Wrestlemania-Wochenende in einem Match ohne Regeln bekämpften, ging es dieses Mal rein um Wrestling.

Adam Cole besiegt O‘Reilly

Die nervenaufreibende heiße Schlussphase des Matches begann mit einem Panama Sunrise, den Cole vom Ringrand aus auf den neben dem Ring stehenden O’Reilly ausführte. Später versuchte Kyle das Match, wie bei NXT Takeover, mit einem Kniesprung vom Ringseil auf den Nacken Coles zu beenden. Dieser konterte allerdings und führte seine Spezialattacke, den Last Shot, aus. Als O’Reilly auskickte, war Cole fassungslos. Also packte er erneut einen Panama Sunrise und Last Shot aus, um das Match für sich zu entscheiden.