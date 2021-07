NBA: Chris Paul führt Phoenix Suns zu Auftaktsieg gegen Milwaukee Bucks

Der Point Guard der Phoenix Suns zeigte sich in Spiel eins gegen die Milwaukee Bucks einmal mehr in Topform und führte sein Team mit 32 Punkten und neun Assists zum 118:105-Sieg. Vor allem im dritten Viertel drehte der 36-Jährige mit 16 Zählern richtig auf und brachte die Phoenix-Fans, die 28 Jahre auf eine Finals-Teilnahme ihrer Franchise gewartet haben, zum Eskalieren.

Suns mit Mega-Aufstieg

Das Duell gegen die Bucks war die erste Finals-Partie in Phoenix, seit Michael Jordans Chicago Bulls dort 1993 in Spiel sechs ihre dritte Meisterschaft in Folge gewannen. Die Suns, die 1968 mit den Bucks in die NBA kamen, bestritten ihre einzige andere Finalteilnahme 1976.