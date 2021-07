US-Sprinterin Richardson nicht für US-Staffel nominiert

US-Sprinthoffnung Sha'Carri Richardson (21) wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

US-Sprinthoffnung Sha'Carri Richardson (21) wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Nachdem sie aufgrund eines positiven Marihuanatests bei den US-Trials im Juni bereits von den 100m-Wettkämpfen ausgeschlossen wurde, wurde sie vom US-Leichtathletik-Verband USATF am Dienstag (Ortszeit) nicht für die 4x100m-Staffel nominiert.