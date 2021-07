Triumph der Unbezwingbaren: Italien stürzt auch Spanien

Das unbezwingbare Italien hat in einer magischen Nacht den nächsten Giganten gestürzt und träumt vom finalen Triumph. Der viermalige Weltmeister stoppte die spanische Passmaschine beim 4:2 im Elfmeterschießen von Wembley mit feuriger Leidenschaft und Glück zur rechten Zeit. Die Squadra Azzurra kann am Sonntag ihren zweiten EM-Titel nach 1968 feiern: Finalhürde für die nun 33 Spiele in Serie ungeschlagenen Italiener ist dann an gleicher Stelle England oder Dänemark.