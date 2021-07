EM 2021: Dänemarks Keeper Schmeichel mit frecher Antwort auf Reporterfrage

EM 2021: Schmeichel antwortet schlagfertig auf Reporter-Frage

Deren Keeper Kasper Schmeichel spielt in der Premier League bei Leicester City. Auf der Pressekonferenz, bei der er gemeinsam mit Pierre-Emil Hojbjerg auf dem Podium saß, wurde Schmeichel von einem britischen Reporter gefragt, was es für ihn bedeuten würde, die Heimkehr zu stoppen. (auf Englisch: "What would it mean to you, to stop the coming home"?). Schmeichels trockene Antwort: "War es denn jemals zu hause?" (auf Englisch: "Has it ever been home?")