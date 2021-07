Spanien ohne Morata gegen Italien

Ohne Alvaro Morata geht die spanische Fußball-Nationalmannschaft in das EM-Halbfinale gegen Italien. Der Stürmer von Juventus Turin hatte in allen bisherigen sechs Begegnungen der Iberer von Beginn an gespielt und zwei Tore erzielt. Für den 28-Jährigen kommt der bisherige Joker Mikel Oyarzabal zum Einsatz. Auch Dani Olmo von RB Leipzig stürmt für den verletzten Pablo Sarabia von Beginn an.