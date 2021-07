Luke Shaw: Wie "Shawberto Carlos" in England vom Prügelknaben zum Liebling wurde

Luke Shaw verlieret fast ein Bein und wird später von seinem Trainer öffentlich verhöhnt. Jetzt mischt er die EM auf und mausert sich in England zum Publikumsliebling.

Luke Shaw ist ein gebranntes Kind. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger wurde in der Vergangenheit häufig zurückgeworfen – durch eine schwere Verletzung, durch einen Ex-Trainer, der ihn öffentlich zum Sündenbock machte und durch eine Bürde, die ihn bis heute begleitet.

All diese Strapazen scheint er aber mittlerweile überwunden zu haben. Bei der EM erlebt die Karriere des Engländers eine Renaissance und Shaw entwickelt sich auf der Insel zum Publikumsliebling.

Shaw erleidet Horror-Verletzung

Shaw konnte die Erwartungen an ihn jedoch nicht erfüllen. In seiner Premierensaison für die Red Devils kam der Linksverteidiger zwar auf 16 Ligaeinsätze, blieb allerdings ohne eigenen Torerfolg. In der folgenden Saison, als alles besser zu werden schien, erlitt Shaw einen heftigen Rückschlag.