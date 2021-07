NBA-Finals, Bucks vs. Suns, Spiel 1: Greek Freak Antetokounmpo - spielt er?

Der Ausnahmeakteur, dem nach wie vor eine Knieverletzung zu schaffen macht und der bereits in den Spielen fünf und sechs in den Conference Finals gegen die Atlanta Hawks zum Pausieren verdammt war, wurde als "zweifelhaft" aufgeführt.

"Er hatte einen guten Tag. Er macht gute Fortschritte", sagte Cheftrainer Mike Budenholzer zwar immerhin am Montagnachmittag und deutete zudem an, Antetokounmpo könne sich wohl getrennt vom Nachmittagstraining des Teams auf dem Platz vorbereiten. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Bucks vs. Suns in Spiel 1: Mit oder ohne Greek Freak?

Gleichwohl ließen sich die Bucks, erstmals seit 47 Jahren wieder in den Finals, nicht weiter in die Karte schauen, was den Gesungszustand des MVP von 2019 und 2020 angeht, für den es wiederum die erste Finalserie (Modus Best-of-Seven) seiner Karriere ist.

So oder so: Wenn schon nicht in Spiel 1, so dürfte der fünfmalige All-Star darauf brennen, danach aufs Parkett zurückzukehren - und das ersehnte Duell mit Suns-Star Chris Paul.