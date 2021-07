Offiziell: Wechsel von Ex-BVB-Profi Achraf Hakimi zu PSG fix

Hakimi schreibt mit PSG-Wechsel Geschichte

Laut Transferexperte Fabrizio Romano überwies der französische Topklub 60 Millionen Euro Ablöse an den italienischen Meister, durch Bonuszahlungen könnte sich die Summe noch auf 71 Millionen Euro erhöhen. Aber auch so hat Hakimi mit seinem Wechsel schon Geschichte geschrieben. Laut transfermarkt.de knackte er als erster afrikanischer Fußballer die 100-Millionen-Euro Marke in Bezug auf die in seiner Karriere insgesamt gezahlten Ablösesummen.