Doch noch der Regenbogen: FC Bayern erleuchtet Arena

Die Münchner Arena wird während der Fußball-EM doch noch in den Farben des Regenbogens erstrahlen. Nach dem UEFA-Verbot für das deutsche EM-Spiel gegen Ungarn am 23. Juni wird der FC Bayern am Samstag anlässlich des Christopher Street Days die Beleuchtung einschalten - von 21.00 Uhr bis 0.00 Uhr. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.