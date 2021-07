EM 2021 heute: England - Dänemark, Halbfinale LIVE im TV, Stream, Ticker

Seine Gedanken kreisen schon um das Endspiel am Sonntag, daraus macht Harry Kane kein Geheimnis. "Natürlich habe ich schon die Bilder vom Finale in meinem Kopf. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Es wäre ein Traum", sagte der Kapitän von Englands Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf das große Ziel bei dieser EM.

Doch vor der Kür steht zunächst die Pflicht an. Im Halbfinale am Mittwoch geht es im Wohnzimmer Wembley gegen den Außenseiter Dänemark - und Englands Spieler wissen genau um die historische Bedeutung dieses Moments. "Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance", sagte Kane der BBC: "Das wird eine einmalige Erfahrung für uns."