EM 2021: Italien - Spanien 4:2 i.E., Morata scheitert, Jorginho sichert Finale

Was für ein Drama im Wembley-Stadion! In einem spannenden Halbfinal-Thriller zwischen Italien und Spanien fällt die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

"Das ist der Verdienst der Jungs, weil sie vor drei Jahren an all das geglaubt haben, aber es ist noch nicht vorbei", sagte Italiens Trainer Roberto Mancini. "Wir müssen unsere Kräfte bündeln, was davon noch übrig ist, und uns auf das Finale vorbereiten." Elfer-Held Jorginho ergänzte: "Wir haben immer dran geglaubt. Wir haben einen enormen Zusammenhalt im Team, und das kann man sehen."