Anzeige

2. Bundesliga: Ruth Hofmann und Markus Höhner präsentieren Topspiel im Free-TV auf SPORT1 Hofmann/Höhner präsentieren 2. Liga

Ruth Hofmann und Markus Höhner präsentieren die 2. Bundesliga auf SPORT1 © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/SPORT1

SPORT1

Starkes On-Air-Duo für das neue Topspiel am Samstagabend im Free-TV: SPORT1 startet mit Ruth Hofmann und Markus Höhner am Mikrofon in die Saison der 2. Bundesliga.

Für die erstklassigste 2. Bundesliga, die es je gegeben hat, geht SPORT1 mit einem erstklassigen On-Air-Team in die neue Saison: Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Markus Höhner werden die 33 Topspiele - in der Regel am Samstagabend - mit großer Expertise und Leidenschaft für die 2. Bundesliga live präsentieren.

13 ehemalige Bundesligisten sind in der neuen Saison in Deutschlands zweithöchster Fußballklasse vertreten, der Hamburger SV sowie Werder und Schalke sammelten bereits internationale Trophäen. SPORT1 wird für die Livespiele auch auf eine Riege hochkarätiger Experten zurückgreifen, darunter sind unter anderem Peter Neururer und Olaf Thon.

Anzeige

Zum Auftakt zeigt SPORT1 am Samstag, 24. Juli, das Nord-Duell Werder Bremen gegen Hannover 96, eine Woche später steht am Samstag, 31. Juli, der Kracher Fortuna gegen Werder auf dem Programm. Der Countdown beginnt jeweils um 19:30 Uhr, das Livespiel startet um 20:30 Uhr.

Fußballtalk speziell zur 2. Bundesliga auf SPORT1

An den ersten beiden Spieltagen hebt SPORT1 die 2. Bundesliga am 25. Juli und 1. August zudem auf einen ganz besonderen Sendeplatz: Mit einem Fußballtalk speziell zur Zweiten Liga sonntagmorgens live ab 11:00 Uhr – auf dem angestammten "Doppelpass"-Programmslot. Hartwig Thöne wird die beiden Talks moderieren.

Ruth Hofmann ist seit 2016 auf SPORT1 als Moderatorin unter anderem in den "SPORT1 News" oder dem Talk-Format "AvD Motor & Sport Magazin" zu sehen. Zudem moderierte sie bereits verschiedene Sendungen wie "Hattrick" und die "Premier League Highlights" und war als Co-Moderatorin bei den Europa-League-Übertragungen auf SPORT1 und beim "Doppelpass" im Einsatz.

Hofmann und Höhner präsentieren die 2. Bundesliga auf SPORT1

Hofmann studierte Diplom Sportwissenschaften und startete ihre Fernsehkarriere beim Pay-TV-Sender Sky, wo sie 2011 volontierte. Die gebürtige Augsburgerin war rund um die 2. Fußball-Bundesliga und die Tennis-Berichterstattung aus Wimbledon im Einsatz. Später präsentierte sie live die Sportnachrichten auf Sky Sport News HD.

Ruth Hofmann ist unter anderem aus den SPORT1 News bekannt

Markus Höhner wurde 1965 in Ulm geboren, ist aber seit langem im Rheinland zuhause. Er kommentiert seit fast 30 Jahren Fußball-Spiele für verschiedene TV-Sender, die meisten für SAT.1 und SPORT1. Über unzählige Bundesliga-Berichte und Live-Spiele wurde er im Laufe der Jahre zu einer "Stimme des Fußballs".

Für SPORT1 kommentierte er seit 2003 über 100 Montagsspiele der 2. Liga und war drei Jahre lang Live-Kommentator aller 45 UEFA Europa-League-Livespiele. Zudem war er über zehn Jahre als Nationalmannschafts-Reporter im Einsatz, darunter mehr als fünf Wochen lang mit dem DFB-Team bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Anzeige

Aktuell kommentiert er für SPORT1 gemeinsam mit Experte Stefan Effenberg die Live-Spiele im DFB-Pokal. Markus Höhner ist auch für MagentaTV im Einsatz. Dort kommentierte er zuletzt auch Spiele der Fußball Europameisterschaft 2021. Ab Sommer kommentiert Höhner nun die neuen Samstags-Topspiele der 2. Liga auf SPORT1.

Markus Höhner kommentiert seit fast 30 Jahren Fußball-Spiele

Werder gegen Hannover und Düsseldorf gegen Werder am 1. und 2. Spieltag live im Free-TV

SPORT1 zeigt zum Comeback der 2. Bundesliga im Free-TV an den ersten beiden Spieltagen echte Top-Duelle am Samstagabend: Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und Hannover 96 stehen sich am 1. Spieltag im Nordderby am Samstag, 24. Juli, gegenüber. Weiter geht es am Samstag, 31. Juli, mit dem Heimspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen.

In der neuen Spielzeit 2021/22 überträgt Deutschlands führende 360°-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist das einzige wöchentliche Live-Spiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.

Die 2. Bundesliga auf SPORT1: Topspiel live, Highlights im Free-TV und alle Zusammenfassungen in Videoclips