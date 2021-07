LoR: Neue Karten released! Wird Runeterra mit einem Fluch belegt?

Erst am 30. Juni erschien mit "Aufstieg der Unterwelt", das neben dem Schlüsselwort "Lauernd" unter anderem auch die drei neusten League-of-Legends-Champion-Vertreter in Rek'sai, Pyke und Ekko in das Spiel brachte, die abschließende Erweiterung für Riot Games digitales Kartenspiel. Zurückgelehnt wird sich deswegen bei dem amerikanischen Entwickler aber noch lange nicht: In den letzten zwei Tagen veröffentlichte der Publisher direkt wieder insgesamt sieben neue Karten, die eventuell Aufschluss auf das Thema der kommenden Expansion geben könnten.