Lewis Holtby will zurück nach Deutschland, in die Bundesliga oder 2. Bundesliga

Der Bruchweg Boy: Was macht eigentlich Lewis Holtby?

M. Quast

Lewis Holtby will zurück nach Deutschland. Er hat einen deutlichen Wink in Richtung der ambitionierten Klubs in der 2. Bundesliga parat.

Lewis Holtby hat in seiner Karriere schon einiges durchgemacht.

Mit 20 Jahren debütierte er unter Joachim Löw für die deutsche Nationalmannschaft, zu mehr als drei Länderspielen kam es aber nicht. Derzeit ist der 30-Jährige vereinslos.

Zuletzt spielte Holtby für die Blackburn Rovers in seiner zweiten Heimat England. Doch nach dem durchwachsenen Ausflug will er zurück. "Es ist auf jeden Fall mein Ziel, nach Deutschland zurückzukommen", verriet Holtby SPORT1: "Ich hatte die beste Zeit hier, auch wenn ich in England sehr gute und lehrreiche Erfahrungen gemacht habe. Jetzt möchte ich in die Bundesliga oder 2. Liga zurückkehren."

Holtby ist von der 2. Bundesliga angetan

In England spielte Holtby zuvor auch schon für Tottenham Hotspur und den FC Fulham, in Deutschland hat er aber deutlich mehr Spuren hinterlassen.

Er machte sich als Bruchweg-Boy beim FSV Mainz 05 einen Namen, die meiste Zeit verbrachte der Mittelfeldspieler jedoch beim Hamburger SV, bei dem er 138 Pflichtspiele absolvierte. Für den FC Schalke 04 waren es immerhin 79. Beide Traditionsklub treffen sich nun in der 2. Bundesliga wieder - die so einige Kracher bietet, meint Holtby:

"Die 2. Liga ist sehr attraktiv, wenn man sieht, wer von der 3. Liga aufgestiegen ist. Dann natürlich auch die Mannschaften, die von der Bundesliga runtergekommen sind. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben. Schalke gegen HSV zu Beginn, ein echter Kracher. Es hört sich schon nach Bundesliga an."