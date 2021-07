FC Bayern: Julian Nagelsmann startet Vorbereitung - seine Aufgaben

Der Grund: Julian Nagelsmann ist endlich an der Säbener Straße angekommen und wird am Mittwoch um 14.30 Uhr zum ersten Training bitten.

19 Spieler sind dann dabei, darunter Nagelsmanns bisheriger Schützling Dayot Upamecano, der seinen Vertrag bei RB noch rechtzeitig auflösen konnte und bereits am Montag - ebenso wie Neuzugang Omar Richards - in München vorstellig wurde.

Nagelsmann selbst überzeugte in den vergangenen Tagen mit guter Laune und jeder Menge Selbstvertrauen, als er seinen neuen Arbeitsplatz in Augenschein nahm und dem hauseigenen Sender ein groß angelegtes Interview gab.

"Ich bin jetzt quasi wieder in der Heimat", erklärte Nagelsmann bei FC Bayern TV . "Und dann bei einem der größten Klubs in Europa arbeiten zu dürfen, ist natürlich eine außergewöhnliche Kombination, die mich sehr, sehr glücklich macht."

Fünf Wochen hat der 33-Jährige nun Zeit, die Bayern auf Kurs zu bringen, bis das erste Pflichtspiel im Pokal gegen den Bremer SV ansteht (6. bis 9. August). Die kardiologisch-internistische Untersuchung bei Team-Arzt Prof. Dr. Roland Schmidt stand für die Mannschaft indes schon am Montag an.

Nagelsmann unter Erfolgsdruck

Nagelsmann wird spüren, dass die Last des jüngsten Erfolgs auf seinen Schultern ruht. Vorgänger Hansi Flick holte nicht weniger als sieben Titel in eineinhalb Jahren - eine Zahl, die zweifellos länger über der Säbener Straße schweben wird, im guten wie im schlechten Sinne.

Doch jetzt alle Uhren auf Anfang. Nagelsmann, der schon in Kindheitstagen in Bayern-Bettwäsche geschlafen hatte, legt los und muss eine Reihe von Aufgaben bewältigen. ( Der neue Spielplan der Bundesliga )

Dafür will er "den erfolgreichen Weg der Vergangenheit weiterführen" und nicht "alles auf den Kopf stellen". Es gehe darum, "diese Qualität, die in der Mannschaft steckt, jeden Spieltag ideal zu wecken".

So weit, so gut. Eine erstes große Hürde offenbarte sich bereits in der Abwehr, als am Sonntag bekannt wurde, dass Lucas Hernández unters Messer musste. Grund: ein Einriss des Innenmeniskus; die notwendige Operation ist inzwischen erfolgt, auf eine Rückkehr ist jedoch frühestens in einigen Wochen zu hoffen.