Bundesliga: Maximal 25.000 Fans zugelassen - Ausnahme für Bayern

Die Fußball-Fans dürfen sich auf eine Rückkehr ins Stadion in der Ende Juli (2. Bundesliga) bzw. Mitte August (Bundesliga) beginnenden Saison freuen. Mit Beginn der Spielzeit 2021/22 sollen unter bestimmten Voraussetzungen maximal 25.000 Zuschauer die Spiele im deutschen Profifußball, also in der 1. und 2. Bundesliga verfolgen dürfen. Diesen Beschluss fassten die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien am Dienstag.