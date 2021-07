Warzone: Was es mit den roten Türen auf sich hat

In Call of Duty: Warzone tauchten mit dem Start von Season 4 mysteriöse rote Türen auf, die als eine Art Schnellreise-System fungieren. Wir zeigen Euch alle Fundorte.

Die Türen sind an verschiedenen Orten auf der Karte zu finden und spawnen in jeder Lobby und nach jedem Match zufällig. Zudem entscheiden nicht die Spieler, wo sie sich in Verdansk wiederfinden. Treten die Soldaten durch eine Tür, werden sie an zufälligen Locations gespawnt.