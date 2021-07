Frauen-Bundesliga: Auftaktduell zwischen Wolfsburg und Potsdam

Der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam eröffnen die neue Saison der Frauen-Fußball-Bundesliga. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekanntgab, findet das Eröffnungsspiel der Saison 2021/22 am 27. oder 28. August in Wolfsburg statt.