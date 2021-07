CS:GO-Coach Hunden fehlt bei den Intel Extreme Masters in Köln

Steht eine Trennung bevor? Hunden gehört nicht dem Team von Heroic während des LAN-Events der IEM 2021 Cologne an © Stephanie Lindgren

Mit den Intel Extreme Masters kehrt Counter-Strike zurück nach Köln. Zwar nicht in die LANXESS Arena, dennoch wird es ein LAN-Event geben - aber ohne Heroic-Coach Hunden.

Nach mehr als zwei Jahren wird es wieder ein internationales LAN-Event in Counter-Strike: Global Offensive geben. Die Intel Extrem Masters, kurz IEM, lädt hierzu nach Köln in ein lokales Hotel ein. Alle Teams werden verteilt auf einzelne Räume im bekannten Turniermodus gegeneinander antreten - nur eben nicht vor Publikum und in einer Eventhalle.