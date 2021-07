Benjamin Henrichs von RB Leipzig zu Olympia: "Gold wäre traumhaft"

Benjamin Henrichs möchte in Tokio Gold gewinnen © FIRO/FIRO/SID

Olympia-Starter und Nationalspieler Benjamin Henrichs träumt von einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August).

"Erstmal müssen wir durch die Gruppenphase. Aber natürlich wäre uns allen die Medaille in Gold am liebsten. Gold wäre traumhaft, dafür werden wir alles geben", sagte der 24 Jahre alte Defensivspieler von RB Leipzig nach seiner Nominierung für das deutsche Aufgebot in einem Interview Sportbuzzer: "Ich bin stolz, dabei zu sein. Das ist eine große Ehre." (Alles Wichtige zu Olympia)