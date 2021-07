MotoGP: Rennen in Australien abgesagt, Portimao als Ersatz

Der Grand Prix der Motorrad-WM in Australien ist aufgrund der Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird das Rennen auf dem Phillip Island Circuit genauso wie das Formel-1-Rennen in Melbourne aufgrund der strengen Einreisebestimmungen inklusive verpflichtender Quarantäne in diesem Jahr nicht stattfinden.