EM 2021: Deshalb war Kasper Hjulmand nach Eriksen-Drama so emotional

Das Drama um Christian Eriksen hat bei Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand Erinnerungen an eine Tragödie in seiner Familie geweckt.

Er habe seinen Onkel auf dem Fußballfeld durch einen Herzinfarkt verloren, erzählte Hjulmand in einer Medienrunde vor dem EM-Halbfinale am Mittwoch (EM 2021, Halbfinale: England - Dänemark am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen England: "Also waren meine Emotionen außerhalb meines Körpers, und ich habe versucht, damit umzugehen."