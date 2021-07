Aufschwung für Wild Rift eSports: T1 betritt die Bühne

Nimmt Wild Rift in Korea nun auch im eSports Tempo auf? © T1

Wild Rift eSports hat mit T1 einen neuen prominenten Teilnehmer gewonnen. Die Koreaner sind erst das zweite Team der LCK, die den Schritt in das neue Mobile-MOBA wagen.

T1 stellt Wild Rift Team vor

JJong (Baron Lane), JY (Jungle), Core (Mid), Haru (ADC) und PenGuin (Support) gehen für T1 nun auf Trophäenjagd. Es ist erst die zweite LCK-Organisation, die in Wild Rift Fuß fassen möchte. Im Juni 2021 veröffentlichte KT Rolster ihr Wild Rift Team. Die Ankündigung T1s kommt dennoch überraschend daher, schließlich hat Riot Games weiterhin keine Roadmap für Wild Rift eSports in Korea enthüllt. Andere Regionen sind da schon weiter

T1 ist im internationalen eSports eine feste Größe und ist vor allem für ihre Erfolge in League of Legends bekannt. Derzeit unterhalten sie Teams in Fortnite, Apex Legends, Hearthstone, PUBG, Dota 2, Super Smash Bros., Valorant und Overwatch.