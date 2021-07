ELF: Sea Devils trennen sich von Headcoach Daisher

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben sich trotz der beiden Auftaktsiege in der neu gegründeten Liga von ihrem Headcoach Ted Daisher getrennt. Wie die Franchise am Dienstag mitteilte, wird Offense-Coordinator Andreas Nommensen das Team gegen Berlin Thunder am Sonntag (15.00 Uhr) interimsweise betreuen.