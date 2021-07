Tochter von Bruce Springsteen für Olympia nominiert

Die Tochter von Bruce Springsteen ist für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden. Die 29-Jährige nimmt im Springreiten teil.

Die Tochter von US-Rocker Bruce Springsteen (71) ist für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert worden. Jessica Springsteen gehört dort zur Springreiter-Equipe der USA.

Die 29-Jährige war bereits als Ersatzreiterin für die Olympischen Spielen 2012 in London berücksichtigt worden, für Rio 2016 hatte sie sich nicht qualifizieren können. ( Alles Wichtige zu Olympia )

Springsteen begann bereits als Vierjährige mit dem Reiten, die Familie unterhält im Bundesstaat New Jersey eine große Farm. In der US-Rangliste liegt sie auf Rang drei, in der Weltrangliste auf Rang 27.