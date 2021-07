Fortnite: Neue Hinweise veröffentlicht. Kommen jetzt die Aliens?

In Fortnite verdichten sich die Zeichen auf eine Alieninvasion. Was steht den Spielern bevor? © Epic Games

Epic Games hat in der Vergangenheit immer wieder mysteriöse Hinweise auf neue Inhalte via Twitter & Co. veröffentlicht. Nun steht uns wohl außerirdischer Besuch ins Haus.

Fortnite ist nach wie vor eines der beliebtesten Battle-Royale-Games überhaupt. Der Erfolg ist nicht zuletzt auf eine nicht enden wollenden Flut an Kooperationen, besonderen Skins und eigenen Inhalten zurückzuführen. So tauchten in der Vergangenheit John Wick, der Predator und weitere Kultfiguren in der bunten Welt von Fortnite auf.