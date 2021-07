Smash Summit 11 mit Rekordpreisgeld im Smash Bros. eSports

Die elfte Ausgabe der Smash-Bros.-Turnierserie "Smash Summit" stellt einen neuen Preisgeldrekord auf © Beyond the summit

In der Community zählt das Smash Summit zu den beliebtesten Events in der Welt von Super Smash Bros. Die elfte Version stellt nun einen neuen Preisgeldrekord auf.

In diesem Jahr stellt das von Beyond the summit organisierte Turnier einen neuen Preisgeldrekord in der Super-Smash-Bros.-Szene auf. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Prizepool bei etwas mehr als 140.000 US-Dollar. Den früheren Rekord hielt das Smash Summit 5 mit circa 83.000 US-Dollar.