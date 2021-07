FC Bayern: Marc Roca über Muskeln von Leon Goretzka & Mittelfeld-Konkurrenz

Leon Goretzka ist mit seinem muskulösen Körper nun sogar Vorbild für andere Bayern-Stars. Marc Roca orientiert sich an ihm, um für die Saison gerüstet zu sein.

Rund ein Jahr ist Marc Roca nun Spieler des FC Bayern . Allzu auffällig hat der Spanier bislang nicht agiert. Elf Pflichtspieleinsätze stehen in seiner ersten Saison auf dem Konto.

In der kommenden Spielzeit will er nun voll angreifen. Dafür hat der 24-Jährige Extraschichten im Kraftraum eingelegt.

"Ich mache sehr viel mehr Krafttraining als in Spanien. Bei Bayern, das ist bei manchen Spielern offensichtlich, legt man auf Kraft sehr viel Wert", erklärte Roca in der Bild .

Der EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Roca bewundert Goretzka

Orientiert hat sich Roca dabei vor allem an einem Teamkollegen, dessen Oberkörpermuskulatur in der vergangenen Saison mehrfach großes Thema in den (sozialen) Medien war: Leon Goretzka.