Rassismus-Eklat um Ousmane Dembélé und Antoine Griezmann - Stars reagieren

Die beiden Profis des FC Barcelona haben sich in ihrem Hotelzimmer gefilmt, während die Hotelangestellten versuchten, ein technisches Problem am Fernseher zu beheben.

Dembélé filmte ihnen dabei mehrfach ins Gesicht und beleidigte sie auf Französisch. "All diese hässlichen Gesichter, nur damit du PES ( Pro Evolution Soccer, Anm. d. Red. ) spielen kannst. Schämst du dich nicht?", sagte der Stürmer in Richtung Griezmann.

Aber damit nicht genug: "Was ist das für eine rückständige Sprache? Seid ihr in eurem Land technologisch fortgeschritten oder nicht?", fragte Dembélé weiter. Griezmann amüsierte sich offensichtlich und lachte herzlich über die Aussagen seines Mannschaftskollegen.

Dembélé mit bizarrer Entschuldigung

Dembélé überraschte dabei mit einer bizarren Entschuldigung in seiner Instagram-Story: "Das Video wurde in Japan aufgenommen, aber es hätte an jedem anderen Ort der Welt aufgenommen werden können, ich hätte - ungeachtet des Ortes - die gleiche Sprache gewählt. Es war an keine bestimmte Bevölkerungsgruppe gerichtet. Ich neige im Privaten und gegenüber meinen Freunden zu diesem Sprachgebrauch, egal woher sie kommen."