NHL: Tampa Bay verpasst Sweep, Montréal Canadiens retten sich in Spiel fünf

Die Montréal Canadiens setzten sich in Spiel vier der Finalserie mit 3:2 in der Overtime durch und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Josh Anderson erzielte seinen zweiten Treffer nach 3:57 Minuten in der Verlängerung und verhinderte mit dem spektakulären Treffer im Fallen das Aus seines Teams.