WWE RAW: Drew McIntyre wird Opfer neuer Gruppierung

M. Hoffmann

Ein alter Bekannter mit neuen Kumpanen geht bei WWE Monday Night RAW auf Drew McIntyre los: Ex-Champion Jinder Mahal strebt zurück ins Rampenlicht.

Ein früherer WWE-Champion mit neuen Kumpanen strebt bei WWE zurück ins Rampenlicht - auf Kosten seines Weggefährten Drew McIntyre.

Jinder Mahal, der einst mit McIntyre und dem im vergangenen Jahr entlassenen Heath Slater das Trio 3MB gebildet hatte, forderte den Schotten bei der Montagsshow Monday Night RAW heraus, um sich wieder in den Vordergrund zu spielen.

Und mit Hilfe seiner frisch in den Hauptkader beförderten Handlanger Veer und Shanky gelang es dem "Modern-Day Maharaja", gegen McIntyre ein Zeichen zu setzen.

Jinder Mahal nimmt Drew McInytre ins Visier

McIntyre, der sich aktuell auf seinen Einsatz im großen Leitermatch bei Money in the Bank in zwei Wochen vorbereitet, gewann das Match gegen Mahal zwar durch Disqualifikation, als die Hünen sich einmischten, wurde dann aber von dem Trio übermannt und verprügelt. Als Höhepunkt kassierte der "Scottish Warrior" Mahals Khallas-Finisher und bekam dann auch noch sein Schwert von ihm geklaut, während er angeknockt am Boden lag.

Mahal und McInytre waren zwischen 2012 und 2014 Teil der wenig erfolgreichen Gruppierung 3MB und waren danach beide entlassen worden - um jeweils ein erfolgreiches Comeback auf Main-Event-Niveau zu feiern.

Mahal krönte sich 2017 gegen Randy Orton überraschend zum WWE-Champion und thronte ein halbes Jahr an der Spitze von SmackDown, ein Schachzug, mit dem WWE vor allem den indischen Markt im Blick hatte - der nun auch beim neuen Push des indischstämmigen Kanadiers eine Rolle spielen dürfte.

Veer alias Rinku Singh hat besondere Geschichte

Mahal, in den vergangenen beiden Jahren von zwei langwierigen Knieverletzungen zurückgeworfen, ist seit Mai dauerhaft zurück, nun mit Veer und Shanky als neuen Begleitern.

Veer ist seit 2018 unter WWE-Vertrag und hat eine besondere Vorgeschichte: Der in Armut aufgewachsene 1,93-Meter-Mann, der bürgerlich Rinku Singh heißt, war der erste indische Profi-Baseballer in den USA, er bekam 2008 einen Profivertrag bei den Pittsburgh Pirates, nachdem der damals 19-Jährige ohne Baseball-Vorkenntnisse die Reality-TV-Show "The Million Dollar Arm" gewonnen hatte.

WWE-Neuling Veer alias Rinku Singh während seiner Zeit bei den Pittsburgh Pirates

Der eigentlich aus dem Cricket stammende Singh, der den Ball als Pitcher auf bemerkenswerte 148 km/h beschleunigen konnte, schaffte es trotz mehrerer Anläufe zwar nie zu einem MLB-Spiel, seine Geschichte wurde dafür 2014 in Hollywood verewigt, in dem Disney-Film "Million Dollar Arm", in dem Jon Hamm (Don Draper in "Mad Men") Singhs Entdecker und Agenten J.B. Bernstein verkörperte.

Der Anfang 2020 verpflichtete, 2,16 Meter große Shanky (Gurvinder Singh Malhotra) tritt bei WWE in die Fußstapfen des Hall of Famers The Great Khali, mit dem Shanky schon vor seiner Wrestling-Karriere verglichen wurde - und in dessen indischer Liga Continental Wrestling Entertainment er auch die Bühne betrat. Das Trio mit Mahal formierte sich im Mai in einer Mini-Fehde gegen Jeff Hardy bei der B-Show Main Event, nun hat es erstmals in größerem Maßstab auf sich aufmerksam gemacht.

Die weiteren Highlights:

- Nach dem von einer spektakulärer Flugaktion gekröntem Duell vergangene Woche begegneten sich die Money-in-the-Bank-Aspiranten Ricochet und John Morrison einmal mehr im Ring, diesmal verhalf Morrison-Partner The Miz seinem Kumpel zum Sieg durch Auszählen.

- AJ Styles misslang der Versuch, sich mit einem Sieg über Riddle für eine Umbesetzung des Money-in-the-Bank-Matches zu seinen Gunsten zu bewerben. Eingriffsversuche von Styles' 2,20-Meter-Bodyguard Omos wurden von den Viking Raiders gekontert, die Riddle letztlich zum Sieg durch einen Einroller gegen den abgelenkten Styles verhalfen. Die Raiders fordern Styles und Omos in zwei Woche um die Tag-Team-Titel heraus.

- Im Hauptkampf der Show wurde die WWE-Titelfehde zwischen Champion Bobby Lashley und Herausforderer Kofi Kingston weitergesponnen. Lashley tat sich mit Manager MVP gegen Kingston und New-Day-Partner Xavier Woods zusammen. Kingston pinnte MVP mit dem Trouble in Paradise und verschaffte sich damit Rückenwind für das Duell bei Money in the Bank (Darum saß MVP neuneinhalb Jahre im Gefängnis).

