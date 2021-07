Wimbledon 2021: Kerber, Barty und Medvedev heute LIVE im TV, Stream, Ticker

So heiß ist Wimbledon

Angelique Kerber kämpft am Ladies Day um den Einzug ins Wimbledon-Halbfinale. Aufgrund des Regens am Montag findet auch eine Herren-Partie statt. Der Spielplan.

Ladies Day in Wimbledon - und Angelique Kerber ist mittendrin!

Am Dienstag finden wie üblich beim dritten Grand Slam des Jahres die vier Viertelfinals der Damen statt, während die Herren nach dem "Manic Monday" einen Tag Pause erhalten. Nur auf zwei Spieler trifft das nicht zu, denn aufgrund des Regens am Montag müssen der an Nummer zwei gesetzte Daniil Medvedev aus Russland und der Pole Hubert Hurkacz nachsitzen.