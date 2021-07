Eintracht Frankfurt: André Silva geht - Rafael Borré kommt

Hinter der Entwicklung der Talente Ragnar Ache, Ali Akman und Dejan Joveljic stehen noch Fragezeichen, Goncalo Paciencia hat den großen Durchbruch in seiner Karriere bislang verpasst und Neuzugang Rafael Borré ist vom Spielertyp her kein Eins-zu-Eins-Ersatz für Silva.

Wer ersetzt André Silva?

Ein Umbruch bahnt sich an und Oliver Glasner steht somit vor einer gewaltigen Herausforderung. Silva belegte mit 28 Treffern den zweiten Platz in der Torjägerliste hinter Robert Lewandowski (41 Treffer), zudem knackte er den Vereinsrekord von Bernd Hölzenbein (26 Tore in einer Saison). Der Portugiese brillierte, er ragte in Sachen Abschluss, Kopfball, Technik und Spielverständnis heraus.