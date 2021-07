Formel 1: Ist der Titelkampf zwischen Red Bull und Mercedes schon entschieden?

Nach drei Siegen in Serie sind Red Bull und Max Verstappen derzeit das Maß der Dinge in der Formel 1. Norbert Haug sieht bei SPORT1 nur noch eine Chance für Mercedes.

32 Punkte! So groß ist der Rückstand von Lewis Hamilton bereits auf Max Verstappen.

Red Bull hat Mercedes überflügelt

Der musste sich Max Verstappen im Red Bull sowohl Mitte Juni in Frankreich geschlagen geben als auch an den beiden folgenden Wochenenden in der Steiermark.