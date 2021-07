DBS-Chef Beucher: Rehm-Start wäre Chance für "Sportgeschichte"

In der Debatte um eine Teilnahme von Paralympics-Star Markus Rehm an den Olympischen Spielen in Tokio hat Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behinderten-Sportverband (DBS) nachdrücklich einen Start des Leverkuseners in gesonderter Wertung gefordert. Es könne "olympisch-paralympische Sportgeschichte geschrieben werden", erklärte Beucher am Montag in einer DBS-Mitteilung zur "Causa Rehm".