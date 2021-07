Silva-Ersatz: Frankfurt holt Borre

Der Portugiese Silva, mit 28 Toren bester Frankfurter Schütze in der vergangenen Saison, hatte die Hessen in Richtung RB Leipzig verlassen. Borre sei ein "sehr interessanter Spieler" mit "internationalem Format", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: "Er wird uns mit seinem Torinstinkt und seiner Treffsicherheit helfen."

Momentan nimmt Borre mit Kolumbien an der Copa America in Brasilien teil, am Mittwoch deutscher Zeit steht das Halbfinale gegen Argentinien an. Vom weiteren Abschneiden hängt ab, wann Borre nach Frankfurt kommt.