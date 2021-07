FC Bayern: Mit Oliver Kahn in eine neue Ära - die gefährliche Gratwanderung

Der FC Bayern geht mit Oliver Kahn an der Spitze in eine neue Ära. Bei 150 Millionen Euro Umsatzverlust, aber gleichen Zielen steht eine Gratwanderung bevor.

Der neue Vorstandsvorsitzende präsentierte sich bei seiner offiziellen Vorstellung als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge in der Allianz Arena in dunklem Anzug mit weißem Hemd - und mit Turnschuhen.

Es seien große Fußstapfen, die sein Vorgänger Rummenigge und auch der langjährige Präsident Uli Hoeneß beim Rekordmeister hinterließen, räumte Kahn ein: "Aber man muss ja nicht unbedingt in diesen Fußstapfen weiterlaufen, wenn sie so groß sind. Man kann ja auch mal andere Wege gehen."

FC Bayern kalkuliert mit sattem Umsatz-Minus

In der Bundesliga strebt der FCB unter Hansi Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann die zehnte Meisterschaft in Serie an. Und vor dem Bundesligastart gelten die Bayern auch ganz klar als Titelfavorit. Aber können sich die Münchner bei diesen veränderten Vorzeichen auch dauerhaft zum Favoritenkreis in der Champions League zählen?