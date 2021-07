13 Breaks im fünften Satz: Sebastian Korda verpasst erstes Grand-Slam-Viertelfinale

Sebastian Korda hat an seinem 21. Geburtstag bei seinem Wimbledon-Debüt das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere verpasst.

Sebastian Korda, Sohn des früheren Australian-Open-Siegers Petr Korda, hat an seinem 21. Geburtstag bei seinem Wimbledon-Debüt das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere verpasst. Der US-Amerikaner musste sich am Montag dem Weltranglisten-29. Karen Chatschanow in einer regelrechten Nervenschlacht mit 6:3, 4:6, 3:6, 7:5, 8:10 geschlagen geben. Insgesamt gab es im Entscheidungssatz 13 Breaks.