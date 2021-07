Bochum-Testspiele vor Zuschauern

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum kann die Testspiele gegen den SC Verl am 10. Juli und den Bonner SC am 14. Juli vor Zuschauern austragen.

