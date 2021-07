Deutsche Wasserballer verpassen auch WM in Fukuoka

Die deutschen Wasserballer verpassen nach Olympia auch die WM in Fukuoka. Durch den Einzug der USA ins Finale der Weltliga platzt der WM-Traum.

Die deutschen Wasserballer werden nach der verpassten Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) auch bei den auf 2022 verlegten Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka nicht dabei sein.

Durch den Einzug der USA ins Finale der Weltliga, hat die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) keine Chance mehr auf die Teilnahme an der WM-Endrunde.

USA besiegt Weltmeister Italien

Deutschland hatte beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam mit fünf Niederlagen aus fünf Spielen die Teilnahme an den Spielen deutlich verpasst. Die Wasserballer sind damit zum dritten Mal in Folge nicht bei Olympia dabei.