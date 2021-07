EM 2021 heute: Italien - Spanien Halbfinale LIVE im TV, Stream, Ticker

Im Vorfeld des Krachers in der "Stierkampf-Arena" von Wembley am Dienstag wurde viel über die lange Rivalität beider Nationen gesprochen. Natürlich kam Italiens schmerzhafte 0:4-Pleite im EM-Finale 2012 wieder auf den Tisch, aber vor allem erinnerten sich die Spanier an den 9. Juli 1994. An den Tag, als Luis Enriques Nase und Spaniens Hoffnungen auf den WM-Titel zersplitterten.

EM 2021: Parallelen zwischen Spanien und Italien

Spanien macht Rückschläge vergessen

"Die Leute dürfen sagen, was sie wollen, das ist Teil des Fußballs", sagte Stürmer Mikel Oyarzabal in Richtung der Kritiker: "Aber wir hatten nie irgendwelche Zweifel, wir haben immer an uns geglaubt." Auch RB Leipzigs Dani Olmo lobte im Interview mit der Marca: "Dass die Mannschaft so vereint ist und alle in dieselbe Richtung gehen, hat uns sehr geholfen." Darauf werden sie auch am Dienstag in Wembley hoffen. -