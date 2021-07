EM 2021: Italien gegen Spanien Karrierehöhepunkt für Schiedsrichter Brych

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) nominierte den Niederländer Danny Makkelie für das zweite Halbfinale am Mittwoch. Bereits am Dienstag schlägt in Wembley aber die große Stunde Brychs. Der Münchner erlebt seinen Karriere-Höhepunkt.

Wagner: Brych hätte Endspiel "verdient"

EM 2021: Niederländer pfeift wohl Finale

Brych bei WM 2018 aus dem Turnier genommen

Grund war damals der Skandal, der nach dem Spiel zwischen der Schweiz und Serbien (2:1) vom damaligen serbischen Trainer Mladen Krstajic ausgelöst wurde. Der frühere Bundesliga-Profi hatte nach Brychs schwacher Leistung gepöbelt, dass der Deutsche vor das Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag gestellt werden sollte. "Damals war Felix zwischen die Fronten geraten", sagte Wagner: "Umso mehr freut es mich, dass er nun so überzeugen kann."

Das hat Brych auch in weiten Teilen seiner bisherigen Karriere. 300 Bundesliga-Partien, 96 Europacup-Begegnungen und 54 Länderspiele stehen für ihn bislang zu Buche. Und falls Brych auch bei seinem 55. Länderspiel am Dienstag eine gute Figur macht, wird auch der Makel des anerkannten Phantomtors von Stefan Kießling im Oktober 2013 in Sinsheim weiter an Bedeutung verlieren.