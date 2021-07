EM 2021: Weltmeister Cristian Zaccardo über Italien, Spanien, Mancini, Wolfsburg

Er trug von 2004 bis 2007 insgesamt 18 Mal das Nationaltrikot und gehörte zum Kader der Italiener bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, als sie sich den Titel holten. Zudem wurde er 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister. Vor zwei Jahren beendete Zaccardo seine Profikarriere, nachdem er zum Schluss in San Marino bei Tre Fiori gespielt hatte.

EM-Halbfinale: Italien - Spanien ein enges Duell

Zaccardo sieht das Streben nach Ballbesitz als Stärke der Spanier. Anders seine Landsleute: Im Vergleich zu damals, als er noch das azurblaue Trikot trug, spielen die Italiener jetzt einen viel ansehnlicheren und offensiveren Fußball. Eben nicht mehr so ergebnisorientiert wie einst, so die einhellige Meinung.

Der Trainer bekommt von Zaccardo ein Sonderlob. "Er hat der Mannschaft wieder Stabilität gegeben." Jetzt gegen Italien zu spielen sei "für niemanden einfach". Zaccardo wurde 2004 mit der U21 Europameister in Deutschland und am 17. November 2004 beim 1:0 gegen Finnland vom damaligen Nationaltrainer Marcello Lippi erstmals in der A-Nationalmannschaft eingesetzt.

Zaccardo denkt gerne an Deutschland

Gerne denkt Zaccardo zurück an 2006 in Deutschland. "Es war einfach schön. Wir haben den WM-Pokal gewonnen, mehr konnten wir nicht verlangen. Deutschland bringt mir viel Glück", sagt er und muss lachen. "U21-Europameister, Weltmeister 2006 und 2009 Deutscher Meister mit Wolfsburg."

Als Italiener in der Autostadt war es nicht ganz so leicht. "Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber ich habe mich dank dieses tollen Teams und der vielen Italiener in der Stadt dann sofort eingelebt", erinnert sich Zaccardo.