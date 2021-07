Zwei Deutsche qualifizieren sich für den FIFAe World Cup

Am vergangenen Wochenende fand die FIFA 21 Global Series auf der Xbox statt. Der Preispool betrug 400.000 Dollar. Zwei deutsche eSportler schafften die WM-Qualifikation.

Die FIFA 21 Global Series ist das europäische Finalturnier. Über diesen Wettbewerb können sich die Esportler für die FIFAe World Cup qualifizieren. Bei diesen Turnieren wird zwischen den verschiedenen Konsolen Xbox und PlayStation unterschieden. Am Sonntag wurde der europäische Champion auf der Xbox gekürt. In einem dreitägigen Turnier konnte sich letzten Endes der Niederländer Levy "Inter Levy" Frederique durchsetzen und ein Preisgeld von 100.000 Dollar einstreichen.

Zwei Deutsche bei FIFAe World Cup - Enttäuschung bei DullenMIKE

Die Global Series wurden im Schweizer Turniermodus ausgetragen. Pro Runde fanden jeweils zwei Spiele statt. Wer also in den zwei Spielen gegen seinen Gegner die bessere Tordifferenz hat, der zieht in die nächste Runde ein. Einer der deutschen Favoriten, DullenMIKE, schied bereits früh aus dem Wettbewerb aus und kritisierte unter anderem das Turnierformat.