FIFA 21: Xherdan Shaqiri Summer Stars SBC

260.000 Münzen für 93er-Karte - fairer Preis?

Zeitgleich zum EM-Viertelfinale ging in FIFA 21 das Summer-Stars-Event live. Als Teil dieses Events wurde Xherdan Shaqiri als Squad Building Challenge (SBC) verfügbar. Die Summer Stars sind die besten Spieler des vergangenen Monats, also die erfolgreichsten Akteure der Europameisterschaft und der Copa América. Shaqiri ist völlig zurecht Teil dieser Auswahl geworden. Die Summer Stars sind Endgame-Karten, das ist unschwer an der Gesamtbewertung zu erkennen. Shaqiri hat eine 93 erhalten und ist damit der mit Abstand beste Schweizer in FIFA 21.