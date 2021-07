FC Bayern: Upamecano trainiert - Einigung mit Leipzig

Dayot Upamecano ist nun doch pünktlich bei Bayern München ins Training eingestiegen. Man habe "kurzfristig eine gute Lösung mit seinem bisherigen Verein RB Leipzig erzielen können, somit stößt der 22-Jährige nicht erst am 15. Juli zur Mannschaft", teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mit. Für den 22 Jahre alten Franzosen standen die obligatorischen Medizin-Tests zum Start der Vorbereitung an.