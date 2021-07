Tour de France: Entwicklung von Favorit Tadej Pogacar sorgt für Zweifel

Nach zwei Tagen im außerirdischen Tempo ließ es Tadej Pogacar irdisch ruhig angehen. Den ersehnten Ruhetags-Annehmlichkeiten mit Ausschlafen, Massagen und kleiner Ausfahrt folgte erst am späteren Nachmittag der unangenehme Part in Form einer kleinen Presserunde.

Pogacar: "Ihre Zweifel sind falsch"

"Ich denke, wir haben genug Kontrollen, um den Leuten zu zeigen, dass ihre Zweifel falsch sind", sagte der Slowene zu diesem Thema am Montag ganz stoisch und schob die Anzahl seiner Dopingtests hinterher. Das müsse als Beweis genügen. Und überhaupt sei sein Geheimnis: "Am Ende brauchst du einfach harte Beine."

Am Sonntag, als er in Tignes bei einer neuerlichen Machtdemonstrationen in den Alpen erneut die wenigen noch verblieben Rivalen abhängte und die Gesamtführung ausbaute, wirkte Pogacar allerdings, als hätte er mindestens vier Beine. Und erinnerte damit an dunkle Dominatoren der Tour, so dass sogleich der Spitzname "Pogacarmstrong" die Runde machte. (Die Favoriten der Tour de France 2021)