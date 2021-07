Volleyball, Bundesliga: Eröffnungsspiel Schwerin vs. Potsdam LIVE auf SPORT1

Die Bundesliga startet mit dem Duell SSC Palmberg Schwerin vs SC Potsdam © Imago

Die Volleyball-Bundesligen der Frauen und Männer starten Anfang Oktober in ihre neue Saison. SPORT1 überträgt den Auftakt-Kracher bei den Damen LIVE im TV.

Es geht wieder los! Am 6. Oktober starten die Volleyball-Bundesligen der Frauen und Männer in die neue Saison. Und direkt am ersten Spieltag wird den Fans ein wahres Kracher-Duell geboten.